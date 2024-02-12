Реал Сосьедад на многие годы гарантировал будущее одного из главных активов клуба.

Баскский клуб объявил о продлении контракта с полузащитником Такефусой Кубо. Новое соглашение рассчитано до 2029-го – на 2 года длиннее предыдущего.

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Кубо начинал свой европейский путь в структуре Барселоны, но был вынужден возвращаться домой. Затем японца пригласил другой гранд – Реал, где полузащитник также не закрепился. В Мадриде Таке был одним из ближайших друзей Андрея Лунина.

Переход в Реал Сосьедад летом 2022-го стал прорывом для Кубо. В нынешнем сезоне хавбек оформил 6 голов и 4 ассиста в 27 матчах. Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 60 млн евро, хотя мадридский Реал сохранил за собой 50% от потенциальной перепродажи.

Zu zara mailua,

Zu zara aizkora,

Gu gara egurra,

Gu gara burnia.



Desde Japón hasta Donostia. Tan lejos y tan cerca. ?? ????, ?? ???? ?? ????.#Take2029 | #WeareReal pic.twitter.com/N2YaRi7Y3C — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 12, 2024

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