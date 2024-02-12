Друг Лунина получил новый контракт от участника плей-офф ЛЧ – Барселона и Реал его не оценили
Реал Сосьедад на многие годы гарантировал будущее одного из главных активов клуба.
Баскский клуб объявил о продлении контракта с полузащитником Такефусой Кубо. Новое соглашение рассчитано до 2029-го – на 2 года длиннее предыдущего.
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Кубо начинал свой европейский путь в структуре Барселоны, но был вынужден возвращаться домой. Затем японца пригласил другой гранд – Реал, где полузащитник также не закрепился. В Мадриде Таке был одним из ближайших друзей Андрея Лунина.
Переход в Реал Сосьедад летом 2022-го стал прорывом для Кубо. В нынешнем сезоне хавбек оформил 6 голов и 4 ассиста в 27 матчах. Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 60 млн евро, хотя мадридский Реал сохранил за собой 50% от потенциальной перепродажи.
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