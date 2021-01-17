"Чи може бути дружба між воротарями-конкурентами? Ти можеш дружити, з ким захочеш. Не знаю, наскільки Нещерет дружить з Моргуном, але вони живуть постійно в одному номері на зборах, на базі, напевно, теж. Вони постійно спілкуються. Не питав, наскільки міцно вони дружать.

Бойко: Конкуренція в Динамо збереглася, але рівень гравців нижчий, ніж раніше

Дружба – поняття дуже серйозне. Не думаю, що у кожної людини є вагон друзів. Є знайомі, хлопці, з якими ти спілкуєшся. Друг – гучне слово. У мене ніколи не було друзів серед воротарів. Хоча у мене абсолютно нормальні відносини з Бущаном. Та й з Лаштувкою досі спілкуюся. У мене з Яном жодного конфлікту не було. Ми нечасто спілкуємося, але я писав йому, коли мені потрібно було там щось в Чехії", – сказав Бойко у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Денис перейшов до Динамо у 2018 році, а до цього виступав за киян з 2009 по 2011 та з 2012 по 2013 роки.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі