"Зараз в команді немає стільки іноземців, як було раніше. Раніше в Динамо була космічна конкуренція, навіть, щоб потрапити на тренування з основним складом. Щоб один або два футболісти Динамо-2 прийшли на тренування з основою – це було дуже важко. Ви самі пам'ятаєте, які футболісти були раніше в Динамо і яка була конкуренція за місце в складі.

Динамо визначилося зі списком гравців на перший етап зборів – Луческу дав шанс найкращому бомбардиру команди U-21

Зараз конкуренція збереглася, і хороша, але, на жаль, рівень футболістів, напевно, трошки нижчий, ніж раніше. Якісних, хороших іноземців не так багато. Відповідно, у молодих хлопців з'являється шанс, їм простіше зараз зарекомендувати себе, заявити про себе і вийти зіграти.

Зараз в першій команді є хлопці по 18-19 років, запрошують футболістів з молодіжної та юнацької команд працювати з основною. Раніше не було такого великого потоку молодих футболістів", – розповів Бойко у YouTube-шоу Бомбардир.

Нагадаємо, Денис перейшов до Динамо у 2018 році, а до цього виступав за киян з 2009 по 2011 та з 2012 по 2013 роки.

Луческу розкрив головний секрет успіху футболіста на своєму прикладі – тренер Динамо у незвичному ракурсі