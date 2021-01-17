"Может ли быть дружба между вратарями-конкурентами? Ты можешь дружить, с кем захочешь. Не знаю, насколько Нещерет дружит с Моргуном, но они живут постоянно в одном номере на сборах, на базе, наверное, тоже. Они постоянно общаются. Не спрашивал, насколько крепко они дружат.

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Дружба – понятие очень серьезное. Не думаю, что у каждого человека вагон друзей. Есть знакомые, ребята, с которыми ты общаешься. Друг – громкое слово. У меня никогда не было друзей среди вратарей. Хотя у меня абсолютно нормальные отношения с Бущаном. И с Лаштувкой до сих пор общаюсь. У меня с Яном никакого конфликта не было. Мы нечасто общаемся, но я писал ему, когда мне нужно было там что-то в Чехии", – сказал Бойко в программе "Бомбардир".

Напомним, Денис перешел в Динамо в 2018 году, а до этого выступал за киевлян с 2009 по 2011 и с 2012 по 2013 годы.

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