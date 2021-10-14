Дрогба оформив хет-трик, Насрі шокував зайвою вагою, а Шейру зачарував шедевром: яким був благодійний матч Марселя
Французький Марсель разом із ЮНІСЕФ і фондом Дідьє Дрогба влаштували благодійний поєдинок, який подарував чимало ефектних моментів за участю легенд.
13 жовтня відбувся "Матч Героїв" між легендами Марселя та командою ЮНІСЕФ, яка складалась з екс-футболістів. Перемогу з рахунком 7:4 здобули "олімпійці", а організатори перечислили у благодійний фонд по тисячі євро за кожен гол та виручені кошти за квитки.
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У самій зустрічі брали участь Робер Пірес, Джібріль Сіссе, Єнс Леманн, Гаїска Мендьєта та інші. Втім, найперше варто відзначити Саміра Насрі і його зайву вагу. Екс-зірка Манчестер Сіті і збірної Франції лише два тижні тому оголосив про завершення кар'єри, але фізична форма вразила.
Один із організаторів поєдинку та легенда Челсі Дідьє Дрогба долучився до перемоги Марселя. Відомий екс-форвард записав до свого активу хет-трик і повторив фірмове святкування.
Підсумувати товариське протистояння можна шедевром колишньої знаменитості Ліги 1 Бенуа Шейру: зміщення у центр і невимушений удар за комірець голкіперу. Красиво! Як і вчинок, яким відзначились організатори матчу.
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