Французький Марсель разом із ЮНІСЕФ і фондом Дідьє Дрогба влаштували благодійний поєдинок, який подарував чимало ефектних моментів за участю легенд.

13 жовтня відбувся "Матч Героїв" між легендами Марселя та командою ЮНІСЕФ, яка складалась з екс-футболістів. Перемогу з рахунком 7:4 здобули "олімпійці", а організатори перечислили у благодійний фонд по тисячі євро за кожен гол та виручені кошти за квитки.

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У самій зустрічі брали участь Робер Пірес, Джібріль Сіссе, Єнс Леманн, Гаїска Мендьєта та інші. Втім, найперше варто відзначити Саміра Насрі і його зайву вагу. Екс-зірка Манчестер Сіті і збірної Франції лише два тижні тому оголосив про завершення кар'єри, але фізична форма вразила.

Samir Nasri announced his retirement from football last month.



He's playing a charity match in aid of Ivory Coast in Marseille tonight. pic.twitter.com/iGs5KBrmvg — Robin Bairner (@RBairner) October 13, 2021

Один із організаторів поєдинку та легенда Челсі Дідьє Дрогба долучився до перемоги Марселя. Відомий екс-форвард записав до свого активу хет-трик і повторив фірмове святкування.

Didier Drogba's iconic celebration never gets old



@OM_English pic.twitter.com/i7ekOVvEes — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) October 13, 2021

Підсумувати товариське протистояння можна шедевром колишньої знаменитості Ліги 1 Бенуа Шейру: зміщення у центр і невимушений удар за комірець голкіперу. Красиво! Як і вчинок, яким відзначились організатори матчу.

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