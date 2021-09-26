Француз повісив бутси на цвях у віці 34 років, інформує L’Equipe. Востаннє Насрі виходив на поле ще два роки тому, коли виступав за Андерлехт.

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"Один епізод сильно нашкодив мені і змінив ставлення до футболу: моя дискваліфікація (пропускав 1,5 року через допінг). Я осягнув, що це більш ніж несправедливо, насправді я не приймав ніяких допінгових препаратів. Це була просто ін'єкція вітамінів, тому що я був хворий. Це відштовхнуло мене від самого себе. Все пішло не так, як планувалося. Потім сезон був зупинений через Covid-19. Я вже не хотів грати, жоден виклик мене не вразив", – пояснив своє рішення Насрі.

Додамо, що хавбек є вихованцем Марселя. Також він грав за лондонський Арсенал, Манчестер Сіті, Севілью, Вест Хем (перетинався з Ярмоленком), Антальяспор та Андерлехт. У складі збірної Франції провів 41 матч, відзначився 5 голами.

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