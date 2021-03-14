Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна розповів про історичний поєдинок на підтримку постраждалих від землетрусу в Хорватії.

"Той самий випадок, коли результат не був важливим. Головне, що ця подія зібрала нас разом. У нашому регіоні був сильний землетрус, і Шахтар виступив на підтримку тих людей та родин, які від нього постраждали. А зараз зібралося чимало відомих людей, зірок футболу, топ-персон Європи і світу з благодійною метою. Щасливий, що також мав честь опинитись серед них і взяти участь у матчі.

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Мені зателефонував президент УЄФА Александер Чеферін, запросив узяти участь у грі й сказав, що для нього це дуже важливо. Звичайно, я з радістю відгукнувся на цю пропозицію, адже люблю свою країну і не можу лишитись осторонь, коли люди потрапляють у важкі ситуації.

Я опинився в компанії багатьох відомих футболістів: Даріо Шиміч і Звонімір Бобан вигравали Лігу чемпіонів з Міланом, Ігор Біщан – з Ліверпулем, Давор Шукер – з Реалом, також він був топ-бомбардиром мундіалю, входив до трійки найкращих футболістів світу. На поле виходили президент УЄФА Александер Чеферін, екс-голкіпер Шахтаря Стіпе Плетікоса, Івіца Оліч, Альоша Асановіч... Словом, зібралися великі гравці нашої країни", – цитує Срну офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Хорватія поступилась Словенії з рахунком 1:2, а єдиний гол "картатих" було забито з пенальті, який заробив саме Срна.

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