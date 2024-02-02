Манчестер Юнайтед зумів переграти Вулверхемптон (4:3) у 22 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

У першому таймі команда Еріка Тен Хага оформила комфортний рахунок 2:0. Утім, Манчестер Юнайтед не зумів втримати свої ворота сухими, що у підсумку призвело до драматичної кінцівки.

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На 71 хвилині Сарабія вдало реалізував пенальті. Через невеликий проміжок часу манкуніанці знову випереджали Вулверхемптон на два м'ячі. На 85 хвилині Кілмен забив другий гол у ворота Манчестер Юнайтед, а Нету на 90+5 зрівняв. Головним героєм команди Тен Хага став вихованець Коббі Майну, який оформив свій перший гол в АПЛ і переможний для партнерів.

Манчестер Юнайтед перебуває на сьомому місці з 35 балами. Вулверхемптон розташувався на 11 сходинці з 29 очками.