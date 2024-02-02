Манчестер Юнайтед сумел переиграть Вулверхэмптон (4:3) в 22 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

В первом тайме команда Эрика Тен Хага оформила комфортный счет 2:0. Впрочем, Манчестер Юнайтед не сумел удержать свои ворота сухими, что в итоге привело к драматической концовке.

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На 71 минуте Сарабия удачно реализовал пенальти. Спустя небольшой промежуток времени манкунианцы снова опережали Вулверхэмптон на два мяча. На 85 минуте Килмен забил второй гол в ворота Манчестер Юнайтед, а Нету на 90+5 сравнял. Главным героем команды Тен Хага стал воспитанник Кобби Майну, который оформил свой первый гол в АПЛ и победный для партнеров.

Манчестер Юнайтед находится на седьмом месте с 35 баллами. Вулверхэмптон расположился на 11 строчке с 29 очками.