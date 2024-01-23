Інтер вирвав перемогу у Наполі у фіналі Суперкубка Італії. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

У фінальній зустрічі за Суперкубок Італії грали Наполі та Інтер. На 60-й хвилині форвард неаполітанців Джованні Сімеоне отримав другу жовту картку і був вилучений. Команда Мадзаррі намагалася перевести гру в овертайм, утім, Лаутаро Мартінес забив в компенсований час єдиний гол у зустрічі.

Інтер виграв Суперкубок Італії, дотиснувши Наполі у доданий час – Лаутаро приніс трофей, Індзагі увійшов в історію

Інтер виграв Суперкубок Італії втретє поспіль – раніше це вдавалося тільки Мілану в період з 1992 по 1994 рік. Загалом у "нерадзуррі" вісім перемог у турнірі. Частіше трофей вигравав лише Ювентус – туринці здобували Суперкубок 9 разів.

Для Індзагі трофей став третім за три сезони в Інтері. Під його керівництвом "нерадзуррі" двічі виграли Кубок Італії та тричі перемогли в розіграші Суперкубка.