Интер вырвал победу у Наполи в финале Суперкубка Италии. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

В финальной встрече за Суперкубок Италии играли Наполи и Интер. На 60-й минуте форвард неаполитанцев Джованни Симеоне получил вторую желтую карточку и был удален. Команда Мадзарри пыталась перевести игру в овертайм, впрочем, Лаутаро Мартинес забил в компенсированное время единственный гол во встрече.

Интер выиграл Суперкубок Италии, дожав Наполи в добавленное время – Лаутаро принес трофей, Индзаги вошел в историю

Интер выиграл Суперкубок Италии в третий раз подряд – ранее это удавалось только Милану в период с 1992 по 1994 год. Всего у "нерадзурри" восемь побед в турнире. Чаще трофей выигрывал только Ювентус – туринцы завоевывали Суперкубок 9 раз.

Для Индзаги трофей стал третьим за три сезона в Интере. Под его руководством "нерадзурри" дважды выиграли Кубок Италии и трижды победили в розыгрыше Суперкубка.