Дубль Рішарлісона в ворота колишніх у відеоогляді матчу Евертон – Тоттенхем – 2:2
20:20 - Читать на русском
Евертон зумів врятуватися від поразки у матчі з Тоттенхемом (2:2) у 23 турі АПЛ. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".
30’ Джек Харрісон
90+4’ Джарред Брентвейт
Рішарлісон 4’
Рішарлісон 41’
4’ Рішарлісон
30’ Джек Харрісон
41’ Рішарлісон
90+4’ Джарред Брентвейт
Для "ірисок" матч розпочався з пропущеного гола на четвертій хвилині. Рівновагу вдалося відновити лише під кінець першого тайму. Утім, ще до перерви Рішарлісон оформив дубль, забивши своїй колишній команді. Евертон виборов нічию у компенсований час. Віталій Миколенко вийшов у старті й зіграв всі 90 хвилин.
Евертон завдяки голу на 90+4 уник поразки від Тоттенхема – команда Миколенка покинула зону вильоту
Евертон наразі перебуває на 18 місці з 19 балами. Тоттенхем розташувався на п'ятій сходинці з 44 очками.
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