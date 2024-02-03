Евертон зумів врятуватися від поразки у матчі з Тоттенхемом (2:2) у 23 турі АПЛ. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

Для "ірисок" матч розпочався з пропущеного гола на четвертій хвилині. Рівновагу вдалося відновити лише під кінець першого тайму. Утім, ще до перерви Рішарлісон оформив дубль, забивши своїй колишній команді. Евертон виборов нічию у компенсований час. Віталій Миколенко вийшов у старті й зіграв всі 90 хвилин.

Евертон завдяки голу на 90+4 уник поразки від Тоттенхема – команда Миколенка покинула зону вильоту

Евертон наразі перебуває на 18 місці з 19 балами. Тоттенхем розташувався на п'ятій сходинці з 44 очками.