Барак несподівано вивів гостей вперед, а на 19 хвилин становище Мілана стало критичним – Калабрія невдало підставився під постріл суперника і перевів м'яч у власні ворота. Таке ж нещастя спіткало захисника Верони Маньяні, тому на перерву команди пішли за рахунку 1:2.

Ібрагімовіч у компенсований час врятував Мілан від першої поразки в Серії А – Златан забив у 4-й грі поспіль

Другий тайм перетворився на справжню драму. Кессьє заробив пенальті, але Ібрагімовіч примудрився пробити в небеса. На 90 хвилині Калабрія забив нібито рятівний м'яч, проте VAR втручається і фіксує гру рукою Златана. Втім, зірковий швед таки виправив свої фейли. Браїм Діас виконав якісну подачу в центр карного майданчика, де рівних потужному форварду Мілана не було – 2:2.