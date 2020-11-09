Милан спасся в матче 7 тура Серии А против Вероны. Смотрите видео голов и главных моментов поединка.

Барак неожиданно вывел гостей вперед, а на 19 минут положение Милана стало критическим – Калабрия неудачно подставился под выстрел соперника и перевел мяч в собственные ворота. Такое же несчастье постигло защитника Вероны Маньяни, поэтому на перерыв команды ушли при счете 1:2.

Ибрагимович в компенсированное время спас Милан от первого поражения в Серии А – Златан забил в 4-й игре подряд

Второй тайм превратился в настоящую драму. Кессье заработал пенальти, но Ибрагимович умудрился пробить в небеса. На 90 минуте Калабрия забил якобы спасительный мяч, однако VAR вмешивается и фиксирует игру рукой Златана. Впрочем, звездный швед таки исправил свои фейлы. Браим Диас выполнил качественную подачу в центр штрафной, где равных мощному форварду Милана не было – 2:2.