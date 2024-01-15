"У нас было много надежд, много энтузиазма, и мы получили худшую игру из всех. Мы начали очень плохо, мы смогли отступить, но счет 3:1 усложнил нам задачу.

Хет-трик Винисиуса и сейвы Лунина в видеообзоре матча за Суперкубок Испании Реал – Барселона – 4:1

Мадрид нанес нам много вреда на контратаках, мы не прекратили эти контратаки, переходы, и сегодня нам приходится жить горькой стороной футбола. Я прошу прощения у болельщиков, потому что нам было трудно соревноваться, я пережил много поражений в своей карьере, и в конце концов мы восстановились. Барса вернется.

Дальше будут тяжелые дни, мы получим много критики, и мы должны принять это, мы не были на том уровне, которого требовал финал. Нам нужно оправиться и идти за титулами, которые мы можем еще выиграть.

Мы допустили ошибки. Позволили Реалу максимально использовать свои сильные стороны. В обороне мы не останавливали прорывы, не делали тактических фолов, а их первые два мяча были забиты с двух атак. Они сделали нам больно. Высокий прессинг был не очень хорошим", – цитирует AS наставника каталонцев.

Напомним, что Барселона сохраняет шансы на чемпионство в Ла Лиге, а также команда выступает в Кубке Испании.

Лунин выиграл Суперкубок Испании, устроив шоу сэйвов в Классико – Реал разгромил Барселону, Винисиус оформил хет-трик