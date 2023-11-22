Новина про можливі юридично-фінансові труднощі, з якими зіткнуться Карпати, не є глобальною проблемою для них, повідомляє "ТаТоТаке".

Карпати отримали болючий удар від УЄФА – нинішній власник має виплатити колосальні борги

За інформацією джерела, у таборі львівського клубу давно знають про рішення ФІФА (критерії правонаступництва підтверджують зв'язок між двома версіями клубу). Нинішнє керівництво "левів" готове погасити борги попередніх керівників – до цього у Карпатах готові як морально, так і матеріально.

Нагадаємо, раніше журналіст Віктор Вацко повідомляв, що сума заборгованості становить близько 8 мільйонів євро/доларів.

До слова, наразі Карпати у турнірній таблиці групи А Першої ліги йдуть першими, набравши 42 очки, і є одним із головних претендентів на вихід в УПЛ.

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