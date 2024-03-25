Нещодавно бразильця засудили до 4,5 роки ув'язнення за зґвалтування у нічному клубі. Суд задовольнив прохання Дані Алвеса випустити його під заставу, яка складає 1 мільйон євро.

Суд Барселони задовольнив прохання Дані Алвеса – екс-зірку випустять під заставу в 1 мільйон євро

Як повідомляє Marca, після тривалих пошуків екс-зірка Барселони знайшов гроші і його звільнили з в'язниці. Він перебував за ґратами з січня 2023 року. Алвес здав свої два паспорти, а також повинен відмічатися щотижня у суді.

Нагадаємо, що прокуратура збирається оскаржити вирок Дані Алвеса з метою збільшення терміну тюремного ув'язнення.

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