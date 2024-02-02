Команда Мичела – настоящая сенсация чемпионата Испании. Удачные выступления Жироны привлекли внимание многих клубов, которые бы с удовольствием усилились игроками каталонцев.

Довбик стал претендентом на очередную награду в Испании

Спортивный директор Жироны Кике Карсель признал, что в зимнее трансферное окно руководство "красно-белых" получило много предложений по своим футболистам, включая и украинца Артема Довбика. Главной задачей Жироны было сохранение своих ценных кадров, и клуб с этим справился.

Напомним, Довбик присоединился к каталонцам летом 2023 года. За пол сезона Артем стал ключевой фигурой команды. В активе украинского нападающего 14 голов и семь ассистов в 24 матчах за Жирону.

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