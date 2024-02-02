Довбика пытались переманить из Жироны – каталонцы отбились и выполнили важнейшую задачу
Нападающий Жироны Артем Довбик имел предложения от клубов в зимнее трансферное окно.
Команда Мичела – настоящая сенсация чемпионата Испании. Удачные выступления Жироны привлекли внимание многих клубов, которые бы с удовольствием усилились игроками каталонцев.
Довбик стал претендентом на очередную награду в Испании
Спортивный директор Жироны Кике Карсель признал, что в зимнее трансферное окно руководство "красно-белых" получило много предложений по своим футболистам, включая и украинца Артема Довбика. Главной задачей Жироны было сохранение своих ценных кадров, и клуб с этим справился.
Напомним, Довбик присоединился к каталонцам летом 2023 года. За пол сезона Артем стал ключевой фигурой команды. В активе украинского нападающего 14 голов и семь ассистов в 24 матчах за Жирону.
Лунин помог Реалу победить Хетафе – "сухой" матч, эффектный сейв украинца и дубль Хоселу вернули Мадрид на вершину