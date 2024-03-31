Артем Довбик, как и Виктор Цыганков, вышел в стартовом составе на матч Жирона – Бетис, а на 36-й минуте записал в свой актив забитый гол.

Довбик и Цыганков возвращаются в Ла Лигу после сборной Украины: онлайн-трансляция матча Жирона – Бетис

После удара форварда Жироны мяч задел руку защитника. Это было в пределах штрафной площади – арбитр после вмешательства VAR назначил пенальти. Его уверенно реализовал сам Артем Довбик.

Этот гол стал для форварда сборной Украины 15-м в составе Жироны. Также в активе Артема 5 ассистов. В последний раз Довбик забивал за Жирону больше двух месяцев назад – 21 января он оформил хет-трик в ворота Севильи. Безголевая серия нападающего в Ла Лиге насчитывала 7 матчей.

Жирона – Бетис: видео гола Артема Довбика 31 03 2024