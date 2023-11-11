Віктор Циганков та Артем Довбик спробують допомогти Жироні втриматися на вершині Ла Ліги.

Обидва українці потрапили до стартового складу на матч проти Райо Вальєкано. Востаннє таке траплялось 20 вересня у грі проти іншої мадридської команди – Реала. Потім Циганков заліковував травму, а Довбик оформив 3 голи+3 асисти.

Довбик зацікавив Атлетіко – Жирона виставила цінник на гравця збірної України

Нинішній поєдинок стартує о 15:00 за київським часом. Пряму трансляцію матчу покаже сервіс MEGOGO, а Футбол 24 проведе текстовий онлайн. Перемога гарантує Жироні лідерство на період міжнародної паузи. Після 12 турів Реал відстає на 2 очки.

Стартовий склад Райо:

Стартовий склад Жирони: