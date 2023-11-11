Циганков і Довбик перервали серію "розлуки": стартові склади та онлайн-трансляція матчу Райо Вальєкано – Жирона
11 листопада 14:04 - Читать на русском
Віктор Циганков та Артем Довбик спробують допомогти Жироні втриматися на вершині Ла Ліги.
завершено
Артем Довбик 42’
Савіо 65’
42’ Артем Довбик
65’ Савіо
Обидва українці потрапили до стартового складу на матч проти Райо Вальєкано. Востаннє таке траплялось 20 вересня у грі проти іншої мадридської команди – Реала. Потім Циганков заліковував травму, а Довбик оформив 3 голи+3 асисти.
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Нинішній поєдинок стартує о 15:00 за київським часом. Пряму трансляцію матчу покаже сервіс MEGOGO, а Футбол 24 проведе текстовий онлайн. Перемога гарантує Жироні лідерство на період міжнародної паузи. Після 12 турів Реал відстає на 2 очки.
Стартовий склад Райо:
Стартовий склад Жирони:
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