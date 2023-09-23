Довбик забив гол, а Циганков "привіз" дитячий пенальті – відео дій українців за Жирону
15:36 - Читать на русском
Українські легіонери Жирони знову вийшли на перший план у матчі чемпіонату Іспанії.
32’ Артем Довбик
37’ Іван Мартін
45’ Янхель Еррера
Ведат Мурікі 4’
4’ Ведат Мурікі
32’ Артем Довбик
37’ Іван Мартін
45’ Янхель Еррера
Початок зустрічі з Мальоркою вийшов провальним. Віктор Циганков у простенькій ситуації на кутовому зіграв рукою, накликавши пенальті на свої ворота. Мурікі 11-метровий реалізував.
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Жирона до кінця тайму не тільки відігралася, а й вийшла вперед. Другий гол каталонців в активі Артема Довбика. Екс-форвард СК Дніпро-1 ризиковано виконав пенальті, але м'яч від стійки залетів у ворота.
Для Довбика це другий гол у шостому матчі за Жирону.
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