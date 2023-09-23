Українські легіонери Жирони знову вийшли на перший план у матчі чемпіонату Іспанії.

Початок зустрічі з Мальоркою вийшов провальним. Віктор Циганков у простенькій ситуації на кутовому зіграв рукою, накликавши пенальті на свої ворота. Мурікі 11-метровий реалізував.

Мудрик ризикує покинути Челсі до кінця сезону – вже є претенденти на українця

Жирона до кінця тайму не тільки відігралася, а й вийшла вперед. Другий гол каталонців в активі Артема Довбика. Екс-форвард СК Дніпро-1 ризиковано виконав пенальті, але м'яч від стійки залетів у ворота.

Для Довбика це другий гол у шостому матчі за Жирону.

"Немов Мессі за Гвардіоли": Циганков отримав астрономічний цінник, Довбик вразив – Іспанія шаленіє від українців Жирони