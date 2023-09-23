Довбик забил гол, а Цыганков "привез" детский пенальти – видео действий украинцев за Жирону
15:36 - Читати українською
Украинские легионеры Жироны снова вышли на первый план в матче чемпионата Испании.
32’ Артем Довбик
37’ Иван Мартин
45’ Янхель Эррера
57’ Савио
Ведат Мурікі 4’
4’ Ведат Мурікі
32’ Артем Довбик
37’ Иван Мартин
45’ Янхель Эррера
57’ Савио
Начало встречи с Мальоркой получилось провальным. Виктор Цыганков в простенькой ситуации на угловом сыграл рукой и навлек пенальти на свои ворота. Мурики 11-метровый реализовал.
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Жирона к концу тайма не только отыгралась, но и вышла вперед. Второй гол каталонцев в активе Артема Довбика. Экс-форвард СК Днепр-1 рискованно исполнил пенальти, но мяч от штанги залетел в ворота.
Для Довбика это второй гол в шестом матче за Жирону.
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