Украинские легионеры Жироны снова вышли на первый план в матче чемпионата Испании.

Начало встречи с Мальоркой получилось провальным. Виктор Цыганков в простенькой ситуации на угловом сыграл рукой и навлек пенальти на свои ворота. Мурики 11-метровый реализовал.

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Жирона к концу тайма не только отыгралась, но и вышла вперед. Второй гол каталонцев в активе Артема Довбика. Экс-форвард СК Днепр-1 рискованно исполнил пенальти, но мяч от штанги залетел в ворота.

Для Довбика это второй гол в шестом матче за Жирону.

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