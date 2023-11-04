Жирона зіграє проти Осасуни в 12 турі Ла Ліги. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Зустріч Осасуни та "червоно-білих" розпочнеться о 15:00 за київським часом. Головний тренер Жирони включив двох українців в заявку на матч. Артем Довбик вийде з перших хвилин, а ось Віктор Циганков опинився на лаві запасних.

Довбик опинився на радарах фіналіста Ліги чемпіонів – форвард Жирони повинен замінити статусних "дідусів"

Онлайн-трансляція матчу Осасуна – Жирона відбудеться на MEGOGO Футбол.

Стартовий склад:

Запасні: Фуідіас, Бернардо, Ібра Кебе, Стуані, Циганков, Валері, Хуанпе, Пабло Торре, Соліс, Порту.