Нападающий сборной Украины Артем Довбик мог оказаться в Жироне гораздо раньше.

Спортивный директор каталонцев Кике Карсель много лет следил за развитием украинца, утверждает Sport.es.

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Впрочем, Жирона несколько сезонов не могла вырваться в элитный дивизион Испании и выглядела не слишком привлекательным вариантом для молодого нападающего. Все изменила прошлая кампания. Жирона выиграла плей-офф Сегунды, закрепилась в Ла Лиге и улучшила свое финансовое положение. Прекрасная адаптация земляка Виктора Цыганкова окончательно убедили Довбика присоединиться именно к "бело-красным" летом 2023 года.

Дебютный сезон украинского бомбардира на Монтиливи складывается сказочно – 11 голов и 5 ассистов в 18 матчах.

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