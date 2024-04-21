Жирона до перерви здобула комфортну перевагу завдяки голами Гарсії та Мартіна. Вразив ворота і Довбик, але з глибокого офсайду.

Довбик забив за Жирону, долучившись до розгрому Кадіса – команда українців гарантувала дебютні єврокубки та крокує в ЛЧ

Гол у третьому матчі поспіль нікуди не дівся від українського бомбардира. Довбик кількома дотиками розібрався у карному майданчику – 18-й мяч у чемпіонаті. Обмін голами під завісу зустрічі не вплинув на результат. Жирона розгромом гарантувала собі участь у єврокубках.