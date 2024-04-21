Гол Довбика у відеоогляді матчу Жирона – Кадіс – 4:1
01:05 - Читать на русском
Жирона розгромила Кадіс у 32-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.
9’ Ерік Гарсія
22’ Іван Мартін
71’ Артем Довбик
82’ Крістіан Порту
9’ Ерік Гарсія
22’ Іван Мартін
71’ Артем Довбик
82’ Крістіан Порту
Жирона до перерви здобула комфортну перевагу завдяки голами Гарсії та Мартіна. Вразив ворота і Довбик, але з глибокого офсайду.
Довбик забив за Жирону, долучившись до розгрому Кадіса – команда українців гарантувала дебютні єврокубки та крокує в ЛЧ
Гол у третьому матчі поспіль нікуди не дівся від українського бомбардира. Довбик кількома дотиками розібрався у карному майданчику – 18-й мяч у чемпіонаті. Обмін голами під завісу зустрічі не вплинув на результат. Жирона розгромом гарантувала собі участь у єврокубках.
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