Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик має не один варіант в італійському чемпіонаті.

Торіно повернувся до ідеї підписання Довбика, повідомляє TuttoMercatoWeb з посиланням на Tuttosport.

Довбик у Серію А: трансфер форварда збірної України відкладається

"Бики" вже начебто зробили ще одну пропозицію щодо трансферу українця. Наставник Торіно Іван Юріч високо оцінює Довбика, якого може перехопити Салернітана. Втім, здійснити перехід Артема в туринський клуб наразі буде неможливо, оскільки "бики" вже не мають слотів для гравців не з ЄС.

Зазначимо, половина прав на Артема досі належить данському Мітьюлланду, тому СК Дніпро-1 отримає від потенційного трансферу Довбика лише 50% суми. Тривалий час фаворитом у боротьбі за українця називали саме Торіно. Чутки пов'язували найкращого бомбардира УПЛ 2021/22 і з Динамо, проте в Києві відхрестилися від можливого підписання форварда.

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