Торино вернулся к идее подписания Довбика, сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Tuttosport.

Довбик в Серию А: трансфер форварда сборной Украины откладывается

"Быки" уже якобы сделали еще одно предложение по трансферу украинца. Наставник Торино Иван Юрич высоко оценивает Довбика, которого может перехватить Салернитана. Впрочем, совершить переход Артема в туринский клуб пока будет невозможно, поскольку у "быков" уже нет слотов для игроков не из ЕС.

Отметим, что половина прав на Артема до сих пор принадлежит датскому Митьюлланду, поэтому СК Днепр-1 получит от потенциального трансфера Довбика лишь 50% суммы. Долгое время фаворитом в борьбе за украинца называли именно Торино. Слухи связывали лучшего бомбардира УПЛ 2021/22 и с Динамо, однако в Киеве открестились от возможного подписания форварда.

СК Днепр-1 – АЕК Ларнака: анонс матча плей-офф квалификации Лиги Европы