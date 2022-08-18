Українські клуби вже встигли провалити відбір до Ліги конференцій, але без цього турніру наш футбол все одно не залишиться. СК Дніпро-1 завдяки третій позиції в попередньому чемпіонаті вийшов одразу в плей-офф кваліфікації Ліги Європи, тож в разі невдачі команда просто опуститься на один рівень нижче. Втім, жереб "спортклубівців" виглядає настільки спокусливим, що думати про ЛК зараз і не хочеться. Наш клуб може замахнутись на ЛЄ.

СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака: стало відомо, хто транслюватиме матч Ліги Європи

Суперником "жовто-чорних" стала кіпрська АЕК Ларнака. Коли говорять про кіпрський футбол, то одразу пригадується АПОЕЛ, корупційні скандали та київське Динамо, яке частково зареєстровано на цьому острові. Ларнаку можуть пригадати хіба що любителі курортів, а от про місцевий АЕК мало що знають.

Клуб дійсно не такий вже і потужний – за 28 років існування "жовто-зелені" не виграли жодного чемпіонства, однак за останні 8 років вони взяли 5 срібних медалей і Кубок країни (щоправда, іспанські ЗМІ пишуть, що його купили за гроші). Крім того, двічі колектив виходив у груповий етап Ліги Європи, причому останній виступ був не так вже й давно – чотири роки тому. Тоді АЕК під керівництвом Андоні Іраоли набрав 5 очок у групі з Байєром, Лудогорцем і Цюрихом.

Нинішня команда вже встигла пограти у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, вилетівши від Мітьюлланда в серії пенальті при доволі рівній першій грі й двох нічиїх (хоча вдома данці награли ледве не на 10:0). Після цього АЕК пройшов сербський Партизан, забивши в обох матчах по два голи. І от зовсім немає впевненості, що СК Дніпро-1 зараз зміг би пройти белградців – а кіпріоти змогли.

Сьогодні спортклубівцям необхідно уважно зіграти на стандартах як біля власних воріт, так і біля чужих. Два забиті м'ячі в домашній зустрічі з Партизаном та гол Мітьюлланду на своєму полі прийшли після подач з кутового або навісів з флангу (а могло прилетіти і більше). При цьому небезпечні не тільки кроси, але й підбирання – з цим аспектом у Ларнаки все в порядку. Втім, при обороні в подібних ситуаціях АЕК виглядає критично вразливим.

Головна сила АЕКа криється на флангах. Вінгери АЕКа дуже технічні й хитрі. Крім того, вони володіють сильним ударом. Чого тільки коштує гол Фаража у ворота Партизана – 23-річний правий півзахисник змістився з флангу до лінії штрафного, перегравши трьох суперників, і закрутив м'яч у ліву дев'ятку. Щоправда, сильніше "жовто-зелених" хилить у лівий бік, де грає Дюрчо. Для нього постійно намагаються створити ізоляції.

Якщо перекрити кисень на флангах та уникати стандартних положень, то АЕК здується. В позиційному наступі команда вкрай бідна на ідеї, часто збиваючись на удари з далекої відстані. Якщо ж кіпріотів накривати високим пресингом і активно вступати в контрпресинг, то вони самі почнуть створювати моменти для СК Дніпра-1. Чим швидше українці рухатимуть м'яч, тим гірші справи будуть в острів'ян.

Але чи здатен СК Дніпро-1 на подібний футбол прямо зараз? В кадровому плані здається, що так. Команда, схоже, стала навіть сильнішою – жоден провідний українець не пішов з клубу, а легіонери на кшталт Білла чи Монте швидше створювали глибину, ніж були беззаперечно основними при Йовічевічі. Відчутним став тільки відхід Джурасека, але він все одно був у оренді.

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Разом з тим, в команду прийшли Громов, Бабенко, Танчик і кілька латиноамериканських легіонерів-ноунеймів – один з них навіть встиг зіграти матч за збірну Аргентини. Питання в тому, як даним кадровим різноманіттям скористається тренерський штаб. Після несподіваного для СК Дніпра-1 відходу Ігора Йовічевіча керівництво терміново підписало Олександра Кучера з Металіста.

В теорії, його стиль підходить для виносу АЕКа. Харків'яни під керівництвом Кучера демонстрували дуже інтенсивний, агресивний і технічний футбол – і саме цього боїться Ларнака. СК Дніпро-1 при Йовічевічі бажав грати у той же футбол, однак ігрові механізми у хорвата відчутно відрізнялись. "Жовто-чорні" більш вертикальні в своїй грі й не такі динамічні, як відроджений Металіст.

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На зборах "спортклубівці" провели 8 матчів, здобувши три перемоги над командами з нижчих дивізіонів Словенії та Хорватії. Зокрема, клуб Чарда дніпровці знищили з рахунком 14:0. Із серйознішими колективами було не так весело: "жовто-чорні" програли кіпрському Арісу (2:4), розписали нічиї з Бейтаром (1:1), Аль-Шарджею (1:1), Аль-Насром (1:1) та Вараждином (3:3). Всі ці клуби грають в елітних дивізіонах.

Втім, опиратись на на результати і навіть на футбол, продемонстрований на зборах – марна справа. В офіційних матчах буде зовсім інша гра. Будемо сподіватись, що вона нас приємно здивує.

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака

СК Дніпро-1: Юрчук – Лучкевич, Адамюк, Сваток, Бузанелло – Сарапій, Піхальонок – Назаренко, Когут, Громов – Довбик

АЕК Ларнака: Піріч – Росалес, Мілічевіч, Томовіч, Енглезу – Ойєр, Густаву – Фараж, Альтман, Дюрчо – Лопеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Від АЕКа ми знаємо, чого очікувати. Буде багато флангової гри, навісів і стандартів – принаймні, буде багато спроб зіграти саме таким чином. Для СК Дніпро-1 в цьому футболі немає нічого нового, адже в УПЛ грають у схожому руслі. Проблема полягає в тому, що СК Дніпро-1 вже 10 місяців як не грає в офіційних матчах, в той час як кіпріоти перебувають в нормальному ігровому тонусі.

Тим не менш, на зборах українських клуб, здебільшого, не програвав командам із вищих дивізіонів ліг на кшталт кіпрської, а значить сьогодні можна сподіватись хоча б на нічию. Тим паче, що склад у "спортклубівців" дуже пристойний, та і тренер цікавий. Ми поставио саме на мирову.

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