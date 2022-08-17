Салернітана і СК Дніпро-1 поки поставили на паузу перехід нападника. Артем Довбик все ще перебуває у розташуванні української команди.

Днями з'явилася інформація, що 25-річним Довбиком цікавиться Салернітана, яка готова орендувати українця та за певних умов викупити права на гравця. Сьогодні ж італійський Sky Sport повідомив, що трансфер практично завершений.

Довбик близький до трансферу в Серію А, – журналіст

Утім, Артем наразі перебуває у Словаччині, де 18 серпня СК Дніпро-1 зіграє у Лізі Європи проти АЕКа з Ларнаки. Нападник збірної України готується до цього матчу, а трансфер до Салернітани відбудеться не раніше п'ятниці. Про це повідомив Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, половина прав на Артема досі належить данському Мітьюлланду, тому СК Дніпро-1 отримає від потенційного трансферу Довбика лише 50% суми. Тривалий час фаворитом у боротьбі за українця називали інший італійський клуб – Торіно. Чутки пов'язували найкращого бомбардира УПЛ 2021/22 і з Динамо, проте в Києві відхрестилися від можливого підписання форварда.

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