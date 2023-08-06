Жирона на своєму офіційному сайті повідомила про перехід Артема Довбика.

Довбик стане рекордним трансфером в історії Жирони – українець вже пройшов медогляд

Контракт українця розрахований на 5 років, до 2028-го. Раніше повідомлялось, що СК Дніпро-1 отримав за Довбика 7 млн євро за 50% прав – інша половина належала Мітьюлланду. Нападника можуть презентувати вже сьогодні, 6 серпня, перед товариською грою з Лаціо. Іспанські ЗМІ повідомляли, що Артем став найдорожчим новачком в історії Жирони.

У складі каталонського клубу Довбик гратиме під 9-м номером. Офіційно про це не повідомили, але футболку саме з такою цифрою і прізвищем українця продають в інтернет-магазині Жирони.

Нагадаємо, Довбик провів 86 матчів за СК Дніпро-1, забив 54 голи та зробив 14 результативних передач. Transfermarkt оцінює 26-річного Артема в 15 мільйонів євро.

П'ять гравців збірної України, яким пора на підвищення – лідер Динамо, перлина Шахтаря і найкращий бомбардир УПЛ