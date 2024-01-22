Ни Месси, ни Роналду: Довбик оформил невероятное бомбардирское достижение, которого Испания не видела более 60 лет
22 января 10:29 - Читати українською
Нападающий Жироны Артем Довбик вписал свою фамилию в историю испанского чемпионата.
13’ Артем Довбик
15’ Артем Довбик
19’ Артем Довбик
56’ Виктор Цыганков
89’ Кристиан Стуани
Исаак Ромеро 10’
10’ Исаак Ромеро
13’ Артем Довбик
15’ Артем Довбик
19’ Артем Довбик
56’ Виктор Цыганков
89’ Кристиан Стуани
Довбику понадобилось 18 минут и 53 секунды от начала матча, чтобы оформить хет-трик в ворота Севильи, сообщает MisterChip.
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Такого не случалось в чемпионате Испании аж с 1960 года, когда экс-игрок Реала Пепилло оформил хет-трик в ворота Реал Сосьедад.
Напомним, Жирона благодаря хет-трику Довбика и голу Цыганкова разбила Севилью (5:1). Таким образом, Артем довел счет своих голов в Ла Лиге до 14-ти, разделяя первую строчку с Беллингемом.
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