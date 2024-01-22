Нападающий Жироны Артем Довбик вписал свою фамилию в историю испанского чемпионата.

Довбику понадобилось 18 минут и 53 секунды от начала матча, чтобы оформить хет-трик в ворота Севильи, сообщает MisterChip.

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Такого не случалось в чемпионате Испании аж с 1960 года, когда экс-игрок Реала Пепилло оформил хет-трик в ворота Реал Сосьедад.

Напомним, Жирона благодаря хет-трику Довбика и голу Цыганкова разбила Севилью (5:1). Таким образом, Артем довел счет своих голов в Ла Лиге до 14-ти, разделяя первую строчку с Беллингемом.

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