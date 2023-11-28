Травма виявилася несерйозною, і українець повинен бути готовим до найближчого матчу Жирони. Про це Довбик повідомив сам у коментарі Футбол TIME.

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З'ясувалося, що нападник зазнав травми литкового м'язу ще у матчі збірної України проти Італії. Артем повернувся у розташування Жирони, але не встиг відновитись до гри проти Атлетіка. Каталонці з голом Віктора Циганкова розписали нічию 1:1.

Тепер у Довбика є кілька днів, щоб повністю відновитись до наступного матчу. 2 грудня Жирона прийматиме Валенсію, за яку виступає ще один українець – Роман Яремчук.

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