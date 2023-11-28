Травма оказалась несерьезной, и украинец должен быть готов к ближайшему матчу Жироны. Об этом Довбик сообщил сам в комментарии Футбол TIME.

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Выяснилось, что нападающий получил травму икроножной мышцы еще в матче сборной Украины против Италии. Артем вернулся в расположение Жироны, но не успел восстановиться к игре против Атлетика. Каталонцы с голом Виктора Цыганкова расписали ничью 1:1.

Теперь у Довбика есть несколько дней, чтобы полностью восстановиться до следующего матча. 2 декабря Жирона примет Валенсию, за которую выступает еще один украинец – Роман Яремчук.

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