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Довбик розкрив деталі контракту з СК Дніпро-1

19:37 - Читать на русском
Довбик розкрив деталі контракту з СК Дніпро-1
Артем Довбик / Фото з відкритих джерел

Новачок СК Дніпро-1 Артем Довбик поділився думками щодо контракту з дніпровським клубом та оцінив минулий сезон.

"Сезон закордоном? Для мене це був великий досвід, адже нова країна, нова мова – все це було дуже цікаво. Хотілося б виступити краще, але вийшло так, як вийшло. Проте у будь-якому разі для мене, як для професійного футболіста, це був чудовий досвід, і це тільки для мене плюс, як для гравця.

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Контракт підписав на три роки, тому буду віддаватися на повну, а далі вже подивимося. Важко щось загадувати наперед", – цитує чемпіона Данії офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Довбик – вихованець черкаського футболу. Першим професіональним клубом форварда став черкаський Дніпро, з якого він перейшов у Дніпро, який на той час очолював Богдан Маркевич. Після оренди в молдавській Зорі (Бельци) повернувся у свій колишній клуб. У 2018 році підписав повноцінний контракт з Мітьюлландом, з яким став чемпіоном Данії. У вересні 2019-го перейшов у оренду в Сеннерюск, з яким завоював Кубок Данії.

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Теги
СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Артем Артем Довбик
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