СК Дніпро-1 офіційно оголосив про трансфер Довбика

Чемпіон Данії та володар Кубка країни Артем Довбик повернувся в українську Прем'єр-лігу.

Нападник Артем Довбик підписав контракт з СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт клубу.

Довбик разом із Сеннерюском тріумфував у Кубку Данії – команда українця у меншості здолала суперника

23-річний футболіст, останньою командою якого був данський Сеннерюск, виступатиме за дніпровський клуб вже з нового сезону. Деталі угоди не повідомляються.

Нагадаємо, Довбик – вихованець черкаського футболу. Першим професіональним клубом форварда став черкаський Дніпро, з якого він перейшов у Дніпро, який на той час очолював Богдан Маркевич. Після оренди в молдавській Зорі (Бельци) повернувся у свій колишній клуб. У 2018 році підписав повноцінний контракт з Мітьюлландом, з яким став чемпіоном Данії. У вересні 2019-го перейшов у оренду в Сеннерюск, з яким завоював Кубок Данії.

За молодіжну збірну України провів 6 матчів, в яких забив один гол. Викликався Довбик також до національної збірної України, але поки що в основі на поле не виходив.

Маліновський проти короля, битва за життя для Ярмоленка, Гаттузо прийме Мілан і дербі Лондона – топ-матчі вікенду