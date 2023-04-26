"Важка гра вийшла, ми десь випустили її з-під контролю. Дві помилки необов'язкові, і виникла нервовість. Ви бачили другий гол... Вважаю, що гравці на такому рівні не повинні припускатися таких помилок. Якщо ми боремося за якісь нагороди, то такі помилки треба виключати і надалі грати надійніше.

Фатальне повернення Валефа та черговий гол Довбика у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Рух – 3:2

Ми розуміли, що не треба напружувати ситуацію, ще другий тайм попереду. Валеф усе прекрасно розуміє. Гадаю, цей момент розберуть. Добре, що такий матч ми завершили перемогою", – сказав Довбик у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Валеф повернувся у основу СК Дніпро-1 після помилки Рибака, але сам зазнав фіаско. Бразилець не розрахував відскок, курйозно пропустив м'яч над собою і "проспав" Климчука, який зробив рахунок 2:2.

СК Дніпро-1 врятував перемогу над Рухом й повернувся на другу позицію – дикий ляп Валефа ледь не створив сенсацію