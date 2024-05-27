Кам'янець-подільський клуб не зможе прийняти суперника на своєму стадіоні.

Перший перехідний матч за право виступати в УПЛ між Епіцентром і Вересом відбудеться на арені Лівий берег, повідомляє офіційний сайт команди з Хмельницької області.

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Зазначається, що кам'янець-подільський клуб не зможе провести гру на рідному стадіоні імені Григорія Тонкочеєва, оскільки той не отримав атестат для проведення матчів рівня УПЛ.

Нагадаємо, перша гра відбудеться у середу, 29 травня. Початок зустрічі о 15:30. Подивитися поєдинок у прямій трансляції можна на каналі УПЛ ТБ. Матч-відповідь – 2 червня.

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