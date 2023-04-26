"Трудная игра получилась, мы где-то выпустили ее из-под контроля. Две ошибки необязательные, и возникла нервозность. Вы видели второй гол... Считаю, что игроки на таком уровне не должны допускать таких ошибок. Если мы боремся за какие-то награды, то такие ошибки надо исключать и дальше играть надежнее.

Роковое возвращение Валефа и очередной гол Довбика в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Рух – 3:2

Мы понимали, что не нужно нагнетать ситуацию, еще второй тайм впереди. Валеф все отлично понимает. Полагаю, этот момент разберут. Хорошо, что такой матч мы завершили победой", – сказал Довбик в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Валеф вернулся в основу СК Днепр-1 после ошибки Рыбака, но сам потерпел фиаско. Бразилец не рассчитал отскок, курьезно пропустил мяч над собой и "проспал" Климчука, сделавшего счет 2:2.

СК Днепр-1 спас победу над Рухом и вернулся на вторую позицию – дикий ляп Валефа чуть не создал сенсацию