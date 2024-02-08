Главный тренер Жироны Мичел рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча с Реалом.

“Тони Вилья и Давид Лопес не смогут принять участие в игре. У нас дисквалифицированы Блинд и Эррера.

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С остальными игроками все в порядке. Правда, Довбик мало тренировался с группой в течение недели, но мы думаем, что он справится", – цитирует Мичела AS.

Напомним, что Жирона сыграет против Реала 10 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Команда Довбика и Цыганкова находится на втором месте 56 баллами, а мадридцы лидируют с 58 очками.

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