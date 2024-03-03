"Темно-сині" у 27 турі зіграли внічию проти Лас-Пальмаса (3:3). Хетафе не тільки втратили перемогу, маючи перевагу в три м'ячі, а також травмувався Борха Майораль.

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Як повідомляє Tiempo de Juego, у нападника команди Бордаласа розрив меніска лівого коліна. Іспанець пропустить щонайменше два місяці.

Нагадаємо, що Борха Майораль наразі перебуває на другому місці в таблиці найкращих бомбардирів Ла Ліги з 15 голами. На один м'яч нападник Хетафе відстає від Беллінгема (16), а Довбика (14) випереджає на один. Враховуючи, що Майораль пропустить два місяці, в Артема є всі шанси не тільки зрівнятися з ним, а й випередити.

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