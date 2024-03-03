Довбик позбувся конкурента в боротьбі за звання найкращого бомбардира Ла Ліги – лідер Хетафе вибув на тривалий термін
Форвард Хетафе Борха Майораль не зможе допомогти своїй команді найближчим часом.
"Темно-сині" у 27 турі зіграли внічию проти Лас-Пальмаса (3:3). Хетафе не тільки втратили перемогу, маючи перевагу в три м'ячі, а також травмувався Борха Майораль.
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Як повідомляє Tiempo de Juego, у нападника команди Бордаласа розрив меніска лівого коліна. Іспанець пропустить щонайменше два місяці.
Нагадаємо, що Борха Майораль наразі перебуває на другому місці в таблиці найкращих бомбардирів Ла Ліги з 15 голами. На один м'яч нападник Хетафе відстає від Беллінгема (16), а Довбика (14) випереджає на один. Враховуючи, що Майораль пропустить два місяці, в Артема є всі шанси не тільки зрівнятися з ним, а й випередити.
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