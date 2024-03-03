Форвард Хетафе Борха Майораль не сможет помочь своей команде в ближайшее время.

"Темно-синие" в 27 туре сыграли вничью против Лас-Пальмаса (3:3). Хетафе не только упустили победу, имея преимущество в три мяча, а также травмировался Борха Майораль.

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Как сообщает Tiempo de Juego, у нападающего команды Бордаласа разрыв мениска левого колена. Испанец пропустит минимум два месяца.

Напомним, что Борха Майораль сейчас находится на втором месте в таблице лучших бомбардиров Ла Лиги с 15 голами. На один мяч нападающий Хетафе отстает от Беллингема (16), а Довбика (14) опережает на один. Учитывая, что Майораль пропустит два месяца, у Артема есть все шансы не только сравняться с ним, но и опередить.

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