"Важка гра була. Команда суперника дуже добре оборонялася. Звичайно, що нам треба було забити швидкий гол і все було б простіше, але головне, що ми його забили, а коли – це вже не важливо.

Хет-трик Довбика у відеоогляді матчу Металіст 1925 – СК Дніпро-1 – 0:3

Добре і Влад Рибак зіграв, тому що у суперника були моменти, коли вони вибігали у контратаки, і голкіпер пару раз нас виручив. Артем Довбик непогано увійшов у гру, повернувся у своє русло, почав забивати та добре зіграв.

Чому він вийшов з лави запасних? Його турбувала стара травма та й таким було моє тренерське рішення. Пеглоу добре виглядав на цій позиції у контрольному матчі із Металістом і хотілося його спробувати в офіційній грі. Що з бразильцем? Він потягнув задній м'яз, але треба зробити медогляд і тоді вже буде щось відомо точніше.

Такі перемоги, коли дотискає суперника в кінці матчу, додають впевненості хлопцям. Це дуже важливо для нас", – цитує Кучера офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 не без проблем розгромив Металіст 1925 (3:0) і після осічки Шахтаря з Чорноморцем відстає від "гірників" на одне очко.

СК Дніпро-1 розгромив Металіст 1925 – Довбик оформив хет-трик, відірвавшись від Буяльського, Едмару і Ко далі не фартить