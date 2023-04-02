Металіст 1925 у Ковалівці зіграв проти СК Дніпро-1. В першому таймі команди намагалися відкрити рахунок у зустрічі, але жодній цього не вдалося зробити. Гостям не вистачало креативу, щоб зламати оборону суперника. На початку другого тайму картина не змінилась. Голів довелося чекати аж до кінцівки матчу. Артем Довбик, який з'явився на полі у середині першого тайму, тричі відзначився у матчі.

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СК Дніпро-1, завдяки перемозі, набрав 42 очки. Підопічні Кучера посідають друге місце у турнірній таблиці, відстаючи від Шахтаря всього на один бал. Металіст з 21 пунктом залишився дев'ятим.

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