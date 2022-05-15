Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик повернувся до загальної групи збірної України, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Збірна України отримала потужне підсилення – до табору "синьо-жовтих" приєднався перший легіонер

Нагадаємо, нападник пропустив товариський матч із менхенгладбаською Борусією через проблеми з м’язами ноги. Поки що лікарі дозують навантаження в ігрових серіях між ним та Віктором Циганковим, який теж заліковував травму, але обоє перебувають на шляху до повноцінного відновлення.

До слова, вже цього тижня збірна України проведе два спаринги – суперниками "синьо-жовтих" будуть Емполі та Рієка. З італійцями підопічні Петракова зустрінуться 17 травня, а наступного дня зіграють з хорватами. Поєдинок за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії відбудеться 1 червня.

Борусія М – Україна: Мудрик та інший сенсаційний дебютант дають перемогу – мільйони для українців і ложечка дьогтю