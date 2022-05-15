Збірна України продовжує підготовку до матчу плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії. Напередодні до табору "синьо-жовтих" приєднався перший легіонер – Роман Яремчук, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Матч його Бенфіки було перенесено на більш ранню дату, тож Роман не став відпочивати зайвий день, а одразу ж вилетів із Лісабона в напрямку Любляни. Він вже встиг провести перше тренування зі збірною. У понеділок, 16 травня, до команди мають також приєднатися Данило Сікан, Олександр Зубков та Тарас Качараба.

Нагадаємо, збірна України встигла провести один спаринг – суперником підопічних Олександра Петракова стала Борусія М (2:1). 17 та 18 травня українці проведуть товариські матчі з Емполі та Рієкою відповідно.

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