"Коли у команди знижується результативність і вона виглядає непереконливо, швидко шукають винних. І незалежно від того, є винні чи ні, Жирона постраждала від жахливого спаду Артема Довбика у контексті його бомбардирської ролі.

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Те, що форвард майже два місяці не забиває, досить тривожно. І тим паче, коли команда переживає найгірший момент сезону. За стартовий 21 тур підопічні Мічела забили 51 гол. Розкішні цифри, які дозволяли боротися з Барсою та Реалом за титул Ла Ліги. І головним "винуватцем" гольового фестивалю був Довбик, забивши 14 м'ячів. Автор майже третини голів Жирони за перші чотири місяці змагань у Ла Лізі (27%).

Безвиграшна серія Жирони за межами Монтіліві, що налічує 4 матчі, не є провиною українця. Але відсутність голів зв'язує команду, яка, пропустивши першою, не може змінити рахунок (...)

Жирона ледь забила 8 голів у восьми іграх. Дещо тривожні цифри для другої найрезультативнішої команди ліги (59), яка відстає від Реала на п'ять м'ячів (64).

У прев'ю матчу Хетафе – Жирона Мічел сказав, що його не турбує результативна посуха українця. "Я б хвилювався, якби у команди не було моментів, але це не так". Він похвалив його невтомну роботу з м’ячем і без нього, щоб виходити з-під тиску, роль у пресингу.

Звісно, дуже добре мати моменти, але ще потрібно забивати. Ось про що цей вид спорту. І Довбику потрібно якнайшвидше знову відчути смак голів, повернути ту впевненість, яку він, здається, втратив за останні два місяці.

Він у розпачі завершив матч з Хетафе. Його дуже добре контролювали центральні захисники. Крім того, він упустив чудовий шанс зрівняти рахунок у першому таймі. Ще 2-3 місяці тому цей удар завершився б вишуканим святкуванням гола.

Зрештою, все залежить від довіри, і Артем Довбик ще має певний простір для маневру (дев’ять ігор), щоб знову стати ключовим у команді, якій він потрібен задля досягнення поставленої мети – зіграти в Лізі чемпіонів у наступному сезоні", – йдеться у матеріалі Diario Sport.

Нагадаємо, що після поразки від Хетафе каталонці скотилися на третє місце у турнірній таблиці Ла Ліги, пропустивши вперед Барселону. Тепер команді Мічела доведеться вести відчайдушну боротьбу за ЛЧ з Атлетіко та Атлетіком Більбао. Баски перебувають на відстані 6 очок, мадридці поступаються Жироні 7 пунктами.

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