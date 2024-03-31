"Я хвилювався за нашу гру. У нас є перерва, щоб підготуватися до наступної. Мета настільки велика, що маленькі цілі, яких ми досягаємо на цьому шляху, залишаються там.

Дубль Довбика у відеоогляді матчу Жирона – Бетіс – 3:2

Сьогодні була складна гра, одинадцятка Бетіса була сповнена найкращих гравців, Іско був на чудовому рівні.... Я дуже пишаюся своїми гравцями. Ви бачите, як вони часом страждають, але отримують задоволення від гри з м'ячем.

Довбик? Він перемістився на вершину бомбардирських таблиць, але він мислить, як Стуані, а вони несуть відповідальність за те, щоб команда могла грати і грати добре. Вони першими починають пресингувати і шукають простір між лініями для передачі, щоб дати команді гру. Ні він, ні я не хвилювалися. Якщо він зняв тягар з плечей, то тим краще, але я завжди бачив у ньому хорошого гравця. Ми не можемо контролювати шум ззовні, але ми показуємо йому відео з усіма речами, які він робить добре, а їх дуже багато", – цитує наставника Marca.

Нагадаємо, Артем Довбик перервав восьмиматчеву суху серію, оформивши у ворота Бетіс дубль. Наразі у українського форварда 16 голів у 28 матчах Ла Ліги за Жирону.

Довбик видав фантастику після збірної, класний матч Циганкова: Жирона здобула історичну перемогу й закріпилася в зоні ЛЧ