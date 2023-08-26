Главный тренер Жироны Мичел Санчес должен сделать еще один непростой выбор на матч с Севильей в 3-м туре Примеры.

Жирона посетит Рамон Санчес Писхуан после яркой домашней победы над Хетафе. В том матче дублем отличился Кристиан Стуани, который пока выигрывает конкуренцию в Артема Довбика.

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Перед встречей с Севильей уругвайского форварда активно сватали в Саудовскую Аравию. Окончательное решение 36-летний бомбардир до сих пор не принял, а хорошо поинформированные источники рассказывают "Футбол 24", что ситуация с трансфером – "50 на 50".

Стуани был отдан Жироне последние 6 лет, остался в команде, несмотря на вылет в Сегунду, однако возможный переход в Абху – последний шанс на большой контракт. Как бы там ни было, Мичел видит именно уругвайца в стартовом составе на поле действующих победителей Лиги Европы. Довбик, скорее всего, начнет поединок на скамейке запасных, пишет каталонское издание Lesportiu.

Другой украинский легионер Жироны Виктор Цыганков гарантированно сыграет с первых минут.

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