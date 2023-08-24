До завершення трансферного вікна залишилось трішки більше, ніж тиждень. Жирона цей час витрачати даремно не буде, а спробує посилити лінії оборони та атаки.

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Як повідомляє журналіст Ніл Сола, в списку каталонської команди є два імені. По-перше, Жирона націлилася на Мартіна Брейтвейта. Нападник, який раніше захищав кольори Барселони, виступає наразі за Еспаньйол. Втім, цей файл досить складний для каталонської команди через високі фінансові запити "папуг". Перехід Брейтвейта може вплинути на становище українського форварда Артема Довбика, який грає на тій же позиції.

По-друге, "червоно-білі" спробують підписати захисника Барселони Еріка Гарсію. Мічел в захваті від здібностей футболіста, який може грати в опорній зоні, а також на позиції центрального захисника. Зазначається, що Ерік Гарсія з нетерпінням чекає переходу в Жирону.

Нагадаємо, що Артем Довбик приєднався до каталонської команди влітку поточного року. В двох матчах українець забив один гол.

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