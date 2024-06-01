Захисник збірної Іспанії отримав фантастичний контракт – він проведе у клубі 15 років
Захисник збірної Іспанії Даніель Вівіан продовжить виступати за Атлетік ще кілька сезонів.
Прес-служба баскського клубу повідомила про пролонгацію угоди з 24 річним гравцем. Дані Вівіан підписав угоду з Атлетіком до 2032 року.
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Іспанець приєднався до клубу у 2017 році. У кампанії 2023/24 Вівіан став безперечним гравцем основного складу і разом з командою здобув Кубок Іспанії. Переконливі виступи за Ателтік Дані відкрили йому двері до збірної Іспанії, з якою він зіграє на Євро-2024.
Загалом захисник відіграв за басків у 103 матчах у всіх турнірах. В його активі три голи та дві результативні передачі.
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